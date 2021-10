So Sánh Lô Đề Online Và Cá Cược Bóng Đá

Hai môn cá cược nổi tiếng bậc nhất và thu hút nhiều người chơi nhất tại Việt Nam không đâu xa lạ chính là Lô Đề và Cá Độ. Khi các nhà cái online xuất hiện thì 2 bộ môn này vẫn không mất đi độ hot, mà nghiễm nhiên trở thành hai cái tên sở hữu số lượng người chơi nhiều nhất.

Kubet79.co sẽ làm một bài viết so sánh về 2 môn cá cược nổi tiếng một chín, một mười này để anh em có cái nhìn tổng quát về cá hai bộ môn. Và nếu còn phân vân khi chơi cũng có thể dễ dàng lựa chọn hơn.

Giống Nhau

Sự Phổ Biến Tại Việt Nam

Người Việt Nam chúng ta không những có niềm đam mê mãnh liệt với quả bóng tròn, mà còn có niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt với những con số. Dù là hai game cá cược bị nghiêm cấm tại Việt Nam, những từ hang cùng, ngõ hẻm nào cũng người thầu đề, thầu banh. Vào các mùa bóng thì bất kỳ quán nước, tiệm tạp hóa, cắt tóc nào cũng có thể là cò bóng đá. Việc cá độ và chơi lô đề đối với người Việt dễ như ăn kẹo.

Cũng bởi lẽ đó, mà khi chơi hai game cá cược này, người chơi rất dễ dàng tìm kiếm được đồng minh để chia sẻ kinh nghiệm khi chơi, cũng như nâng cao thêm kiến thức. Ngoài ra việc chơi theo nhóm theo hội cũng khá vui và thú vị.

Với lô đề online hay cá độ bóng đá online cũng vậy. Từ những ngày đầu đặt chân vào Việt Nam đã tạo cơn số và các nhóm bàn đề, soi kèo bóng đã trên Facebook, Zalo, Telegram xuất hiện nhan nhản, số lượng nhiều không kể siết.

Cần Nghiên Cứu Theo Dõi Khi Tham Gia Chơi

Với hai game này người chơi đều cần phải theo dõi, bám sát khi chơi. Chơi lô đề online thì theo dõi kết quả xổ số mỗi ngày, mỗi kỳ và phân tích để tim ra được con số ưng ý, con số chuẩn để chơi. Còn với game cá độ thì chúng ta phải am hiểu bóng đá, giải thưởng, đội hình cầu thủ của các đội. Ngoài ra cũng phải bỏ công sức nghiên cứu so sánh các kèo tỷ số nhà cái với nhau, trước khi tham gia chơi.

Nhiều Kiểu Cược Để Lựa Chọn

Với lô đề online thì chúng ta sẽ có các kiểu đánh như bao lô, đánh đề, lô xiên, xỉu chủ… rất nhiều kiểu đánh khác nhau với tỷ lệ trả thưởng phong phú đa dạng. Còn với cá độ online thì chúng ta có đa dạng nhiều kèo nhà cái, nào là kèo châu Âu, kèo châu Á, kèo tài xỉu… đủ các kiểu.

Có nhiều sự lựa chọn, cược chơi sẽ càng thú vị hơn, ngoài ra người chơi có thể cược 1 lần nhiều kiểu để về nhiều, húp lớn. Tuy nhiên muốn cược nhiều thì phải chắc về kiến thức anh em nhé.

Khác Nhau

Tính May Rủi

Nếu tính may rũi chiếm phần lớn khi chơi lô đề online thì ở cá độ bóng đá nó chiếm phần nhỏ hơn. Lô đề online dù có giỏi soi cầu đến mấy, thì may rủi vẫn chiếm hơn 70% khi chơi, người sẽ rất khó để đoán ra con số, vì chả có cái cơ sở nào cả, chủ yếu người chơi ăn tiền dựa vào cách đặt tiền cược và cách nuôi số là nhiều.

Còn với cá độ bóng đá thì ngược lại. Nếu là một người chơi am hiểu về bóng đá, hiểu rõ về đội bóng mà mình đang bắt thì khả năng thắng rất cao. Người chơi có thể so sánh thực lực giữa hai đội, các bàn thắng trước đó, sự cớ trước khi chơi…để làm cơ sở đưa ra quyết định bắt kèo. Tính may rủi chỉ chiếm tối đa 50% khi chơi cá độ bóng đá.

Đối Tượng Tham Gia Chơi

Người chơi lô đề online xuất hiện ở mọi tầng lớp xã hội, bất kỳ ai cũng có thể tham gia chơi lô đề online, họ có thể chơi 1-2 lần cho vui rồi thôi, họ cũng không cần phải có kiến thức gì để bắt đầu chơi, chỉ cần biết đánh đầu đuôi là ổn. Còn đối tượng chơi cá độ bóng đá thì đa phần là người hâm mộ bóng đá, đôi khi còn là người có niềm đam mê bóng đá, phải hiểu về các kèo thì mới bắt kèo được. Đối với một số người cá cược là cách giúp họ xem bóng đá xung hơn. Người chơi bóng đá cũng có thể chơi lô đề online, những người chơi lô đề đơn thuần không biết gì về bóng đá thì không thể cá độ bóng đá được.