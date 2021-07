Pedri: Chàng Trai Hâm Mộ Iniesta Và Chối Bỏ Real Madrid

Lược dịch từ bài: “Pedri: The island boy with the world at his feet” của tác giả Dermot Corrigan trên The Athletic.

🔴 Tỷ Lệ Bóng Đá Kèo Nhà Cái

⚽ Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay

Chàng Trai Nhỏ Bé Của Canaria

Canaria là quần đảo nhỏ bé thuộc Tenerife. Đây là nơi Pedri, một chàng trai có vóc dáng tí hon với chiều cao 1m74, trưởng thành. Chính vì dáng người nhỏ nhắn, thi đấu ở hàng tiền vệ và sở hữu lối đá kỹ thuật, tư duy siêu hạng, nên Ruben Delgado – HLV đội trẻ của Tegueste – mới liên tưởng Pedri với Andres Iniesta. “Khi Pedri 9 tuổi, cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến Iniesta. Tôi luôn nói thế kể từ lần đầu gặp cậu ấy, mọi người đều biết điều tôi nói là sự thật. Cậu ấy sở hữu phẩm chất nào đó đặc biệt trong người.”

💥 Tin Tức Bóng Đá Khác: Điểm Tin Bóng Đá Ngày 6/7/2021

Điểm Tin Bóng Đá Ngày 5/7/2021

Điểm Tin Bóng Đá Ngày 4/7/2021

Thậm chí, qua phát ngôn của Capello, ông còn khẳng định Pedri rất giống Lionel Messi: “Tôi đã bảo Messi là một hiện tượng khi xem cậu ấy chơi bóng lần đầu tiên. Pedri cũng có thể như vậy vì cậu nhóc ấy sở hữu mọi phẩm chất để trở thành 1 trong những người xuất sắc nhất thế giới.”

Về việc hâm mộ Iniesta, ngay cả bản thân Pedri cũng đã thừa nhận. Đó là điều bất ngờ bởi Pedro, David Silva đều là những đứa con của Tenerife giống Pedri. Trong khi đó, Lionel Messi là thần tượng của mọi cầu thủ trẻ trên thế giới. Nhưng Pedri và cha của cậu đã xem Iniesta là hình mẫu để sao trẻ sinh năm 2002 học tập.

“Pedri luôn nói Iniesta là người hùng của cậu ấy. Kể từ khi cậu ấy đến pena (câu lạc bộ cổ động viên) để xem các trận đấu với cha và ông của mình, những video về Iniesta là nguồn tư liệu để cậu ấy tham khảo. Pedri cũng mê mệt Michael Laudrup mặc dù cậu ấy chưa bao giờ xem Michael thi đấu ở Barca khi ông ấy đã đến Real. Cậu ấy theo dõi nhờ vào những đoạn video mà cha đưa cho mình.” – Oscar Ledesma, người bạn của gia đình Pedri tiết lộ

Liệu Pedri Có Là Một Iniesta Mới?

Quả thực, còn quá sớm để chúng ta nói về một Iniesta mới nhưng không thể phủ nhận Iniesta là thần tượng của Pedri. Chắc hẳn chính vì vậy nên số phận đã đưa đẩy anh đến Barcelona dù Real Madrid là CLB tiếp cận sao mai người TBN sớm hơn. Theo đó, Ledesma chia sẻ sự việc này:

“Pedri từng ở rất gần Real, thậm chí đến đó thử việc. Cậu ấy ở đó 1 tuần nhưng vì tuyết rơi dày đặc nên cậu ấy chỉ tập đôi buổi. Real có bảo sẽ liên lạc với cậu ấy sau đó nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Điều thú vị là dù Pedri khoác áo Real nhưng cậu ấy lại chia sẻ chẳng có cảm giác gì về việc là người của họ. Thế là chúng tôi cố gắng liên lạc với Barca, giới thiệu cậu ấy từng thử việc ở Real và sẽ trở thành cầu thủ chủ chốt ở Nou Camp. Nhưng rồi, chẳng ai để ý cả”

Song, Barca không mắc sai lầm tai hại như Real. Toni Otero, người từng giữ vai trò trinh sát tại Barca 2 năm và có giai đoạn giữ chức GĐKT ở Las Palmas, đã nhận ra tài năng của Pedri sau 10 phút theo dõi chàng trai đến từ Canaria chơi bóng. Ông gọi điện cho cựu tiền vệ Barca là Jose Mari Bakero nên đến Las Palmas một chuyến và khẳng định 1000% Pedri thuộc về Blaugrana. Vì vậy, thương vụ đưa Pedri từ Las Palmas đến Nou Camp xảy ra.

Ít ra, giống Iniesta, Pedri đã chơi bóng cho Barca ở độ tuổi rất trẻ. Anh thậm chí được mặc định trở thành tương lai, và cả huyền thoại CLB nếu mọi thứ đi đúng hướng. Bên cạnh đôi chân tinh tế và tư duy chơi bóng thông minh giống đàn anh, Pedri đặc biệt hơn Iniesta khi còn là mẫu cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực dồi dào.

Báu Vật Cảu Barca Và TBN

Ở kỳ Euro này, Pedri đã chạy tổng cộng 61.5 km, nhiều nhất trong số 622 cầu thủ tham dự giải đấu dù chỉ mới 18 tuổi. Trong xu hướng của thời đại, không chỉ dừng lại ở việc chuyền hay chạm bóng, Pedri phải chạy, chạy liên tục, chạy không ngừng. Đó là lí do chàng trai 18 tuổi đẩy tất cả những “tiền bối” lên ghế dự bị. Và nên nhớ, tính thêm cả thời gian đá cho Barca hay sắp tới sẽ Olympic, Pedri thuộc nhóm cầu thủ cày ải nhiều nhất tại châu Âu suốt 1 năm vừa qua.

Barca và TBN rõ ràng đang sở hữu một báu vật với thời hạn ít nhất 10 năm sử dụng. Nếu trong tương lai, 2 đội bóng này tìm lại hào quang quá khứ, tầm ảnh hưởng của Pedri chắc chắn không nhỏ.

Kubet79.co tổng hợp

✨ Tuyển tập Bí kíp cá cược bóng đá hay nhất