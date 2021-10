KUBET – KU CASINO | THƯƠNG HIỂU CÁ CƯỢC ONLINE HÀNG ĐẦU CHÂU Á

Kubet hay còn có tên gọi KU Casino là nhà cái tên đình đám của ngành công nghiệp cá cược trực tuyến tại Châu Á. Phạm vi hoạt động rộng khắp nhưng lại giữ vững được chất lượng sản phẩm và độ uy tín, minh bạch cao, đã giúp cái tên Kubet dẫn đầu thị trường giữ 1 rừng tên tuổi của nhiều nhà cái khác nhau.

Với phương châm hoạt động lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm phát triển. Nhà cái Kubet không ngừng tích hợp thêm những công nghệ mới nhất để mang đến sự tiện lợi, an toàn, cũng như tạo lòng tin cho khách hàng khi tham gia chơi tại đây.

Lợi Ích Nổi Bật KUBET Mang Lại

An Toàn Tuyệt Đối Cho Người Chơi

Lý do đa phần người chơi chuyển từ chơi cá cược offline sang chơi online ngoài tính tiện lợi, thì đó chính là sự an toàn. Bất kể ai khi chơi cá cược đều sợ bị nhà nước phát hiện, ngoài ra thì họ cũng rất sợ bị người thân bạn bè biết. Và chơi cá cược offline thì khả năng bị phát hiện là cao hơn hẳn so với online, chỉ một mình một chiếc smartphone cứ thế mà âm thần chơi.

Nhưng tính an toàn khi chơi tại Kubet không chỉ dừng lại ở đó, mà thông tin người chơi còn được bảo vệ tuyệt đối 100%. Nhà cái KU đặt máy chủ tại nước ngoài, tránh hoàn toàn việc nhà nước có thể can thiệp để thu thập thông tin. Ngoài ra, để phòng ngừa hacker, Kubet cũng thường xuyên thay đổi cổn chơi cho từng tài khoản.

Tính Công Bằng

Sự công bằng khi chơi cá cược online luôn được người chơi quan tâm. Không một ai muốn mình phải chơi với một nhà cái bịp bợm cả. Và đương nhiên là KU Casino không thể nói suông rằng “chơi với tôi đi, tôi rất công bằng”. Không, họ thực hiện bằng hành động:

Thứ nhất: nhà cái Kubet chủ động đăng ký hợp pháp tại Philippines, để mỗi khi game được phát hành sẽ phải trải qua sự xét duyệt về tính minh bạch của game.

Thứ hai: nhà cái Kubet không tự sản xuất game mà đặt hàng sản xuất từ đối tác sản xuất game uy tín, độc lập và có đăng ký hợp pháp. Việc này để tránh sự nghi ngờ rằng Kubet tác động vào kết quả của game. Bởi đối tác sản xuất cũng chịu sự quản lý nghiêm ngặt của luật cá cược.

Thứ ba: nhà cái Kubet chủ động áp dụng rất nhiều công nghệ mới để chứng minh cho người chơi tính công bằng của các game mình cung cấp. Điển hình là công nghệ blockchain đang được áp dụng vào rất nhiều game casino của nhà cái, nhằm củng cố lòng tin của người chơi với KU.

Với những nổ lực của mình, nhà cái Kubet mong muốn người chơi luôn có tâm trạng thoải mái, không ngờ vực khi tham gia chơi cá cược, để đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Sảnh Chơi Đa Dạng

Nhà cái Ku bet được đánh giá là nhà cái có nhiều game chơi nhất trên thị trường hiện nay. Người chơi có đa dạng lựa chọn khi muốn tham gia chơi tại đây, hầu kết các thể loại game đều có tại Kubet. Những sảnh chơi của Kubet bao gồm:

Live Casino: chuyên tổ chức chơi game casino trực tiếp.

KU Xổ Số: cung cấp loại hình cá cược theo hình thức xổ số và có cả chơi lô đề.

Game 3D: tổ chức chơi các game casino, game slot, bắn cá dưới hình thức 3D.

KU Thể Thao: cá độ tất cả các môn thể thao, đặc biệt mới cập nhật thêm bộ môn E-Thể Thao.

Chăm Sóc Khách Hàng

Nếu bộ phận chăm sóc khách hàng của KU đứng thứ hai, thì chắc không có nhà cái nào dám xưng thứ nhất. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của nhà cái Kubet không những đông mà còn rất chuyên nghiệp. Họ có thể xử lý hầu hết tất cả các vấn đề mà người chơi đang gặp phải, dù đó là vấn đề về tài khoản hay là về kiến thức chuyên môn. Người chơi khi tham gia với Kubet thì chỉ cần tập trung chơi thật tốt, phần còn lại đã có nhà cái KU lo chu toàn.

Rút Tiền Cực Nhanh

Kubet hiểu rõ rằng người chơi rất quan trọng việc rút tiền và họ đánh giá rất cao nếu như nhà cái có thời gian rút tiền nhanh, quy trình rút tiền minh bạch, rõ ràng. Và Kubet đã hoàn thành rất tốn khoản này. Thời gian rút tiền tại KU chỉ từ 3-5 phút, còn quy trình rút tiền thì cũng rất đơn giản, chỉ cần điền thông tin tài khoản một lần thôi.

Đăng Ký Tài Khoản Kubet

Để đăng ký tài khoản Kubet, chúng ta làm theo các bước như sau:

Bước 1

Truy cập vào website chính thức của nhà cái Kubet và chọn nút Đăng Ký ở phía trên đầu trang. Chuyển về cổng chơi là một trang web khác, chọn tiếp nút Đăng Ký.

Bước 2

Điền vào số điện thoại đang sử dụng và chọn Gửi Mã. Có được mã xác nhận, điền vào ô Mã Xác Nhận và chọn Xác Nhận. Kéo mảnh ghép để ghép vào chỗ khuyết của bức tranh và hoàn thành xác nhận captcha.

Bước 3

Điền thông tin như hướng dẫn.

Tài Khoản Đại Lý: điền tài khoản đại lý để được ưu tiên hỗ trợ và nhận khuyến mãi.

Tài Khoản: tao tùy ý

Biệt Danh: tao tùy ý

Mật Khẩu: tạo mật khẩu và ghi nhớ.

Tiếp theo chọn Điền Hoàn Tất. Tài khoản đã được tạo, anh em vào lại trang web chính thức để đăng nhập và tham gia chơi.

Tải App KU

App KU của nhà cái Kubet là một bước tiến mới nâng cao trải nghiệm người dùng khi chơi tại Kubet. App KU có phiên bản cho hệ điều hành Android và cả IOS. Cách tải như sau:

Hệ Điều Hành Android

Bước 1

Truy câọ vào website chính thức, chọn Đăng Nhập. Sau khi trình duyệt chuyển trang, chọn tiếp Đăng Nhập để xác nhận. Điền tài khoản và mật khẩu. Chọn nút Tôi ở trang chủ, tiếp theo chọn vào Tải App.

Bước 2

Khi màn hình hiện ra dòng thông báo không tải được, chọn vào ô Tùy Chỉnh (Setting). Dòng chữ “Allow from this source” hoặc “cho phép nguồn này” xuất hiện, anh em kéo Nút Tròn màu trắng qua bên phải để cho phép nguồn tải app.

Bước 3

Cửa sổ câu hỏi “Bạn có muốn cài đặt app này không?” hoặc “Do you want to install this application” hiện ra, anh em chọn Cài Đặt ( Install) để bắt đầu tải. Áp sẽ tải xong trong vòng 30 giây.

Hệ Điều Hành IOS

Bước 1: làm như hệ điều hành Android

Bước 2: làm như hệ điều hành Android

Bước 3: khi thông báo “Nhà phát triển doanh nghiệp không đáng được tin cậy” hiện ra, hãy chọn nút Hủy.

Bước 4: trở ra màn hình chính của điện thoại, chọn vào Cài Đặt (Setting), sau đó chọn Cài Đặt Chung (General), tiếp tục chọn Quản Lý Thiết Bị (Profiles & Device Management). Anh em chọn Shanghai investinative Technology Co.,Ltd và chọn Tin cậy (Trust). App KU sẽ tự động được tải về