Khóa Huấn Luyện Tại Đan Mạch Đã Nâng Bước Sự Nghiệp Của Southgate

Lược dịch từ bài: "Revealed: the Danish coaching course that helped set Gareth Southgate on the path to glory" của tác giả Matt Law trên The Athletic

Việc tuyển Anh sắp chạm trán Đan Mạch ở trận bán kết sắp đến gợi nhớ cho NHM về mùa hè 10 năm về trước. Khi ấy, Gareth Southgate đang cùng đội trẻ của “Tam sư” tham dự giải U21 – EURO tại Đan Mạch. Ông đóng vai trò là người đứng đầu của Hiệp hội phát triển tài năng của bóng đá Anh.

Southgate lúc đó đã có những lời khen dành cho Eriksen và Nicolai Boilsen trong một buổi hỏi đáp với HLV tuyển Đan Mạch, ông Morten Olsen. Hai cầu thủ này giờ đây đã trở thành những nhân tố đáng chú ý ở giải EURO năm nay đúng như dự đoán của vị HLV 50 tuổi. Tất nhiên, trường hợp Eriksen lúc này hơi đặc biệt, nhưng anh ngôi sao lớn nhất của bóng đá Đan Mạch trong thập kỉ qua.

U21 Anh dưới sự dẫn dắt của Stuart Pearce đã không thể vượt qua vòng loại dù cho có trong đội hình Kyle Walker và Jordan Henderson. Southgate khi ấy đã đăng tải Twitter cho rằng thất bại này sẽ giúp các cầu thủ tích lũy được kinh nghiệm cần thiết cho mai sau.

Chặng Đường Dài Của HLV Tuyển Anh

HLV hiện tại của tuyển Anh đã trải qua một chặng đường dài cùng FA từ năm 2011 trước khi ở vị trí hiện tại: Làm việc cho ITV với tư cách là một chuyên gia tại Anh, tham dự một buổi roadshow dành cho trẻ em ở Đan Mạch. Thậm chí, ông còn từng xem một buổi biểu diễn đường phố tại Colombia.

Southgate sau đó được bổ nhiệm làm HLV đội U19 Anh. Ông chia sẻ về khoảng thời gian này: “Trận đấu đầu tiên của chúng tôi, hai hậu vệ cánh là John Stones và Luke Shaw, còn Harry Kane, Jesse Lingard, Eric Dier ngồi dự bị. Do đó, những mối quan hệ giữa tôi và các cầu thủ hiện tại đã được hình thành trong một khoảng thời gian dài và lâu dài ”.

Còn nhớ vào năm 2011, Southgate từng đăng tải 1 Tweet đáng nhớ với nội dung: “Xin lỗi vì tôi đã xếp Harry Kane xuất phát từ đầu. Tôi không nghĩ đến việc anh ấy có thể mắc phải một sai lầm kiểu như vậy trong trận đấu.”

Chính những kinh nghiệm xương máu ấy của những Walker, Henderson, John Stones và cả Harry Kane hay Luke Shaw đều đang giúp ích rất nhiều cho tuyển Anh ở EURO lần này. HLV 50 tuổi đã phát biểu đầy tự hào trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Thật tuyệt vời khi bạn chứng kiến những cầu thủ từng làm việc với bạn ở độ tuổi 19, 20, 21 trưởng thành hơn qua từng ngày. Giờ đây, họ đã trở thành những người dày dặn kinh nghiệm để cùng bạn chiến đấu một lần nữa.”

Hành trình của tuyển Anh hiện tại đang giúp NHM mơ về trận chung kết giải đấu lớn kể từ năm 1966. Đã 10 năm kể từ cái ngày mà Southgate đăng dòng tweet nhắc nhở người xem: “Dành cho những người giữ niềm tin, Đan Mạch vs Anh lúc 7 giờ tối”. Nhưng giờ đây, họ sẵn sàng bật tivi lên để thưởng thức trận đấu EURO 2021 giữa “Tam sư” và “Những chú lính chì” mà không cần một ai phải đăng tweet nữa.

